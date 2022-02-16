Durdurulamaz güç

Süper Lig'de 25. hafta sonunda 60 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'da hücum oyuncuları, skor üretmekte zorlanmıyor. Ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 12 puan önünde yer alan bordo-mavililer, 44 golle de Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en skorer atan takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmanın 24'ünde gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz devi, sadece 19. haftada Başakşehir ile 0-0 biten maçta suskun kaldı.
11 GOLLE EN ÖNDE
Fırtına'da 9 oyuncu fileleri sarstı. En fazla golü, Danimarkalı santrfor Cornelius (11) kaydetti. Bu oyuncuyu Bakasetas (8) takip ederken, Nwakaeme de 6 kez sahne aldı, Djaniny 5, Abdülkadir ve Visca 4'er, Hamsik 2, sezonu kapatan Gervinho 2, Rizespor'a giden Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir golü de rakip kendi kalesine attı