Trabzonspor'da Edin Visca bayramı! Şimdiden maliyetini çıkardı

Konyaspor ağlarını 2 kez sarsarak şov yapan devre arası transferi Visca, Trabzonspor'a son 3 maçta 9 puan kazandırdı. 2-1 biten Galatasaray, 1-0 sona eren Kasımpaşa ve 2-1 galip gelinen İttifak Holding Konyaspor maçlarında fileleri sarsan Boşnak yıldız, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Bordo-mavili formayla 5 karşılaşmada 4 gol atan 31 yaşındaki sağ kanat, 2019 yılından sonra ilk kez üst üste 3 maçta ağları sarsmayı başardı. Visca, 2018- 19 sezonu ocak ayından bu yana ilk kez, art arda 3 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmış oldu.



EN FAZLA GOL ATTIĞI 2. TAKIM

Vısca'nın ligde en fazla gol attığı takım Kasımpaşa (9), ikinci takım ise İttifak Holding Konyaspor (7). Ayrıca oynadığı son üç maçta çektiği altı şutun tamamında isabet sağlayan Boşnak oyuncu, Başakşehir'de forma giyerken 2020 ekim ayındaki Antalyaspor müsabakasından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında 2 gol birden kaydetti.

PUCHACZ KRAMPONUNU ÖPTÜ

Maç bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte kolbastı şova katılan ve galibiyetin tadını çıkaran Visca'ya, Puchacz ilginç bir şekilde teşekkür etti. 23 yaşındaki sol bek, 3 puanın sevinciyle galibiyetin mimarı Visca'nın kramponunu öptü. İkilinin renkli görüntüleri ve Puchacz'ın samimi tavrı taraftarın beğenisini topladı.



AVCI İLE BİR BAŞKA

Avcı, Visca'yı 2011-12 sezonunda o zamanki adıyla İstanbul BB'ye aldırmıştı. Başakşehir'de, Avcı yönetiminde 208 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 62 gole imza atarken, 64 de asist yapmıştı. Bu yıl devre arasında Trabzonspor'a giden 1.72 boyundaki yıldız, 5 maçta 4 gole imza atarak önemli katkı sağladı.

PARASINI ŞİMDİDEN ÇIKARDI

Son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililerin kasasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maç başına 2 milyon 700 bin TL, toplamda ise 8 milyon 100 bin TL aktarıldı. Trabzonspor'la 3 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan ve 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun ikinci yarısı için 750 bin euro'ya anlaşan Visca, bu sezon 11 milyon 517 bin TL alacak. 31 yaşındaki sağ kanat, son 3 karşılaşmada galibiyete katkısıyla yarım sezonluk maliyetini karşıladı.