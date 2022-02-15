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Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig’de 60 puanla zirvede yer alan bordo-mavililerin başarısındaki en temel etken, “Erken planlama” olarak dikkat çekiyor. Avcı’nın stratejisi tıkır tıkır işledi. İşte madde madde başarıya giden yol...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasına girilirken şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, "Biz şimdiden gelecek sezonu planlıyoruz. Bunun için çabalıyoruz" diyerek takım üzerinde ekstra bir baskı oluşmasını engelledi ve şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurmaya başladı.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

Bordo-mavililer, geçen sezon bu dönemin temellerini attı. Karadeniz devinin kurmayları Cornelius dışındaki Hamsik, Peres, Dorukhan ve Siopis gibi önemli isimlere erkenden imza attırarak kadrosunu güçlendirdi. Erken davranılması futbolcuların uyum süreçlerini hızlandırdı, bu konuda sıkıntı yaşanmadı.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

NOKTA ATIŞI TAKVİYELER
Sezon başında Hamsik, Denswil, Dorukhan, Cornelius ve Siopis gibi o dönem takımın ihtiyaçlarını anında karşılayabilecek isimlerle anlaşıldı. Sadece Koita ve İsmail'den beklenen verim alınamazken; diğer transferlerin tamamı şampiyonluk mücadelesine önemli katkılar sağladı ve müthiş performans sergiledi.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

ÖDEMELER AKSATILMADI
Bankalar Birliği ile varılan anlaşmanın ardından ödeme planına harfiyen uyan Trabzonspor'da yönetim kurulu da büyük bir uyum içerisinde çalıştı. Sezonun ilk yarısı devam ederken yapılan kongrede de yönetim kuruluna güven aşılandı. Futbolcuların maaş ve prim ödemeleri hiç aksatılmadı, hatta erken ödendi.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

BAKASETAS HAMLESİ İLE DÜĞMEYE BASILDI
Karadeniz devinde geçtiğimiz sezonun devre arasına girilirken şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Ancak teknik direktör Avcı, "Gelecek sezonu planlıyoruz" diyerek takım üzerinde ekstra bir baskı oluşmasını engelledi ve şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurmaya başladı.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

HER ŞEY BİR PLANA BAĞLI
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok takım yurt dışı kamp programları yaparken, Trabzonspor ise TFF Riva Tesisleri'nde kampa girdi ve hazırlık maçı programlarını açıkladı. Erkenden başlayan kampın verimi de üst düzeyde oldu. Takımın kaynaşması ve oyun planları burada sağlandı.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

İŞİN SIRRI SABRETMEK
Sezona iddialı bir giriş yapan Trabzonspor ilk haftalarda istediği gibi performans sergileyemese de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Sabırlı oyun" anlayışı ve söylemleri kısa sürede karşılık buldu. Taraftar hemen her maçta tribünleri doldurarak takım ve teknik ekibe olan güven vurguladı.

Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

EDİN VİSCA VE GENÇLİK AŞISI
Devre arasına açık ara önde girmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Visca" talebi yerine getirildi. Önemli bir maliyetle kadroya katılan Boşnak oyuncu kısa süre içerisindeki katkısıyla kendisi için verilen çabanın karşılığını verdi. Ayrıca gelecek sezon için de gençler kadroya katıldı.

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