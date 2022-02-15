Trabzonspor'da başarının şifresi: Erken kalkan yol alır!

ÖDEMELER AKSATILMADI

Bankalar Birliği ile varılan anlaşmanın ardından ödeme planına harfiyen uyan Trabzonspor'da yönetim kurulu da büyük bir uyum içerisinde çalıştı. Sezonun ilk yarısı devam ederken yapılan kongrede de yönetim kuruluna güven aşılandı. Futbolcuların maaş ve prim ödemeleri hiç aksatılmadı, hatta erken ödendi.

BAKASETAS HAMLESİ İLE DÜĞMEYE BASILDI

Karadeniz devinde geçtiğimiz sezonun devre arasına girilirken şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Ancak teknik direktör Avcı, "Gelecek sezonu planlıyoruz" diyerek takım üzerinde ekstra bir baskı oluşmasını engelledi ve şampiyonluk kadrosunun iskeletini kurmaya başladı.