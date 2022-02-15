TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de sıcak gelişme! İmza...

Karadeniz ekibinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.
Karadeniz ekibinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.
2.5 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ
Bordo mavili yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.
MENAJERİ TRABZON'DA
Sabah'ın haberine göre; Menajerini Trabzon'a getiren 32 yaşındaki oyuncunun, imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmeleri bu hafta içi Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştireceği öğrenildi.
23 MAÇTA 7 GOL 8 ASİST
Son 4 sezondur Bordo-Mavili formayı giyen Anthony Nwakaeme bu sezon 23 maçta 7 gol, 8 asistlik performansa imza attı.
KONYASPOR MAÇINA DAMGA VURDU
Trabzonspor'un zirve yarışındaki en yakın takipçisi Konyaspor'u sahasında 2-1 yendiği maçta Anthony Nwakaeme yaptığı asistle karşılaşmaya damga vurmuştu. Bordo mavililerin Edin Visca ile attığı iki gol öncesinde Nijeryalı yıldızın ceza sahasında Konyaspor'lu futbolcuları arka arkaya şık çalımlarla geçtikten sonra gol pasını Visca'ya vermesi, taraftarlı taraftasız herkesin büyük övgüsünü aldı.