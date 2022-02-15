TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme'de sıcak gelişme! İmza...

Karadeniz ekibinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

Bordo mavili yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.