TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Trabzonspor'da keyifler yerinde… takım iyi gidiyor. Şampiyonluk yolunda engeller birbir aşılıyor. Bordo-mavili oyunculara Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz da sürpriz hazırlıyor.
Alman teknik adam İtalya ve Portekiz'le oynanacak play-off maçları için 4 oyuncuyu kadroya davet etmeye hazırlanıyor. Bu oyuncular Uğurcan, Berat, Dorukham ve Abdülkadir olarak öne çıkmış durumda.
Ancak asıl sürpriz U-21 milli takımında yaşanacak… Tolunay Kafkas; Ahmetcan, Enis, Emrehan ve Batuhan'ın yanı sıra Taha'yı da kadroya alacak.