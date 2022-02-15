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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'a maç fazlasıyla 12 puan fark atan ve şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Genç oyunculara verdiği önemle dikkat çeken bordo-mavililerin, 3 gurbetçi futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 12:42
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Trabzonspor'da keyifler yerinde… takım iyi gidiyor. Şampiyonluk yolunda engeller birbir aşılıyor. Bordo-mavili oyunculara Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz da sürpriz hazırlıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Alman teknik adam İtalya ve Portekiz'le oynanacak play-off maçları için 4 oyuncuyu kadroya davet etmeye hazırlanıyor. Bu oyuncular Uğurcan, Berat, Dorukham ve Abdülkadir olarak öne çıkmış durumda.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Ancak asıl sürpriz U-21 milli takımında yaşanacak… Tolunay Kafkas; Ahmetcan, Enis, Emrehan ve Batuhan'ın yanı sıra Taha'yı da kadroya alacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Trabzonspor'un genç transfer hamlesi Ocak ayında olduğu gibi devam edecek. Karadeniz Gazetesi'nin haerine göre 3 genç gurbetçiyi gündemine aldı.

İşte o isimler:

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Yusuf Barası (AZ Alkmaar)

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Eyüp Aydın (Bayern Münih 2)

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