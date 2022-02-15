TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan transfer hamlesi! 3 gurbetçi futbolcu...

Trabzonspor 'da keyifler yerinde… takım iyi gidiyor. Şampiyonluk yolunda engeller birbir aşılıyor. Bordo-mavili oyunculara Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz da sürpriz hazırlıyor.

Alman teknik adam İtalya ve Portekiz'le oynanacak play-off maçları için 4 oyuncuyu kadroya davet etmeye hazırlanıyor. Bu oyuncular Uğurcan, Berat, Dorukham ve Abdülkadir olarak öne çıkmış durumda.