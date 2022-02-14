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Visca şov sürüyor

Bordo-mavililerin devre arasında renklerine kattığı 31 yaşındaki süper yıldız gol şovuna devam ediyor Kritik Konyaspor maçında sol ayağıyla 2 gol birden atan Visca takımına 3 puan daha kazandırdı. Alkışı kaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Visca şov sürüyor
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Trabzonspor, Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleye devre arasında gelen Edin Visca damga vurdu. Boşnak yıldız ilk devrede Cornelius'un müthiş getirdiği topta soğukkanlıydı. Topu sağ ayağıyla düzeltip soluyla çok düzgün vurdu. Durmaya da niyeti yoktu. 2. devrede Anthony Nwakaeme'nin solo performansla taşıdığı meşin yuvarlakta yine sol ayağını konuşturdu, Sehic'i bir kez daha avladı.

2019'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Edin Visca son olarak Ocak 2019'da üst üste 3 Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Boşnak futbolcu, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan sonra Konyaspor ağlarını da sarsarak 2 yıl sonra başarısını tekrarladı. 31 yaşındaki futbolcu Konyaspor'a karşı kariyerinde 6. golünü kaydetti. Maç sonunda taraftarlar Visca'nın performansını ayakta alkışladı. Süper yıldız maçın ardından çok net konuştu: Önemli olan gol veya asist değil, sadece şampiyonluk.

Edin Visca ile bulduğu 2. golde tam anlamıyla Anthony Nwakaeme resitali vardı. Nijeryalı yıldız neden "Sihirbaz" lakabını aldığını bir kez daha ispatladı. Tam 4 Konyasporlu oyuncu 32 yaşındaki futbolcudan topu alamadı. O da Visca'ya asisti yaptı.

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