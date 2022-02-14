Visca şov sürüyor

2019'DAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Edin Visca son olarak Ocak 2019'da üst üste 3 Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı. Boşnak futbolcu, Galatasaray ve Kasımpaşa'dan sonra Konyaspor ağlarını da sarsarak 2 yıl sonra başarısını tekrarladı. 31 yaşındaki futbolcu Konyaspor'a karşı kariyerinde 6. golünü kaydetti. Maç sonunda taraftarlar Visca'nın performansını ayakta alkışladı. Süper yıldız maçın ardından çok net konuştu: Önemli olan gol veya asist değil, sadece şampiyonluk.
Edin Visca ile bulduğu 2. golde tam anlamıyla Anthony Nwakaeme resitali vardı. Nijeryalı yıldız neden "Sihirbaz" lakabını aldığını bir kez daha ispatladı. Tam 4 Konyasporlu oyuncu 32 yaşındaki futbolcudan topu alamadı. O da Visca'ya asisti yaptı.