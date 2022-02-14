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Trabzonspor kasasını da doldurdu! Dev gelir...

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçen Trabzonspor kasasını da doldurdu. Ligde 18 galibiyet, 6 da beraberlik alan bordo-mavililer, sadece galibiyet ve beraberliklerden 57 milyon TL gelir elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:21
Trabzonspor kasasını da doldurdu! Dev gelir...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, ligde oynadığı 24 karşılaşmanın sadece 1'inde yenilgi yüzü gördü.

Oynadığı karşılaşmaların 18'ini galibiyetle, 6'sını beraberlikle ve 1'inde de yenilgiyle ayrılan bordo mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise adeta kasasını doldurmaya devam etti.

Galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti.

18 galibiyette 48 milyon 600 bin lira elde eden bordo mavililer, 6 beraberlikte ise 8 milyon 400 bin lira alarak toplamda 57 milyon TL kasasına koydu.

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