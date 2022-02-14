TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Konyaspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - SON 100 METRE
Trabzonspor, Galatasaray maçını ikinci yarı koparıp almıştı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un rakibi değildi ama o maç büyük moral vermişti. Şimdi rakibiyle oynadı ve 3 değil 6 puan aldı.
ERMAN TOROĞLU - SON 100 METRE
Trabzonspor, Galatasaray maçını ikinci yarı koparıp almıştı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un rakibi değildi ama o maç büyük moral vermişti. Şimdi rakibiyle oynadı ve 3 değil 6 puan aldı.
Ama şu bir gerçek; iki takım da oynadığı futbolla neden birinci ve ikinci sırada olduklarını gösterdiler. Özellikle Konyaspor ikinci yarıda çok iyiydi. Trabzonspor'un kadrosu Konya'ya göre bir tık daha iyi. 2-0 öne geçince Konya Teknik Direktörü İlhan Palut tüm kartlarını oynadı. Bence iki hoca da çok gergindi.
Trabzon'da Cornelius özellikle ikinci yarıda ağır kaldı. Konyaspor 2-0'dan sonra rakibin üstüne gelince arka tarafı açık bıraktı. Kouassi, Djaniny'nin girdiği dakikada oyuna alınmalıydı. İkisi 60'ta girse maç 3-0'a gelebilir ve kopabilirdi. Avcı burada geç kaldı. Palut da etkili silahlarını ilk yarı sonunda oyuna almalıydı ama o da gecikti. Bu yüzden maç son dakikalarda gitti geldi.
Nwakaeme öyle bir gol attırdı ki! 5 oyuncunun içinden geçip pasını verdi ve gol oldu. Türkiye şartlarında Trabzonspor'da kaliteli ve değişik oyuncular var. Mesela iki golü atan Visca, sadece gol atmıyor. Birçok pozisyonda müthiş defans yaparak takımına katkı veriyor.
Günahıyla sevabıyla güzel maç oldu. Mete Kalkavan az hata yaparak maçı yönetti. Bu tip maçta o kadarı olacaktır. Lig yarışını 400 metre atletizm koşusu gibi düşünürsek, Trabzonspor dünkü maçla son 100 metreye müthiş önde girdi. Bundan sonra daha az gergin maçlar oynayacaklar.
Abdullah Avcı'yı 1.5 yıldır ilk defa bu kadar gergin gördüm. Palut'un maç sonu kırmızı kart görecek kadar itiraz etmesini anlayamadım. Senin takımın az da olsa hâlâ yarışın içinde. Bir teknik adam sahada takımı yalnız bırakmamalı. İki takım futbolcularının da enerjilerine ve ayaklarına sağlık.
YUNUS EMRE SEL - ÖZEL GALİBİYET
Haftanın ve belki de sezonun en önemli maçı ve iki taraf da sakin. Trabzonspor ev sahibi olmanın avantajıyla oynuyor, Konyaspor da rakibine karşı aldığı önlemleri uygulamaya çalışıyor. Fakat futbolun güzel tarafı, o önlemleri uygulama noktasında hiç ummadığınız noktalarda zafiyet gösterebiliyorsunuz.
Cornelius'un rakibini ekarte edişi ve topu Visca'ya bırakmasıyla maçtaki ilk işaret fişeği atılıyor. Ardından Trabzonspor farkı artırma hedefiyle yüklendi. Akan oyunda ve duran topta bulunan pozisyonlarda iki kez direğe takıldı. Konya ise skorun çok belirleyici olmamasının verdiği ümitle fırsat buldukça arayışlara devam etti özellikle Michalak'ın kanadından.
Trabzonspor final tercihlerinde Visca'ya eşlik edebilecek ikinci bir oyuncu bulabilseydi ilk yarı daha belirleyici olabilirdi. İkinci yarı Konyaspor'un baskısına hazırlıklı olan Trabzonspor, baskıyı karşılamanın yeterli olmadığını Visca ve maçın yıldızı Cornelius'un çıkışlarıyla hatırladı. Cornelius, klasik oyun tarzının dışında oynaması ve ekstra mücadelesiyle erken yorulunca Konya baskısını kırmanın önemli alternatiflerinden kontratakları sürükleme noktasında sıkıntı yaşandı.
Bu noktada Djaniny değişikliği etkisini direkt gösterdi. Djaniny ön alan baskısıyla topu kazandı, ardından Nwakaeme'ye verdi topu. Nwakaeme ilk pozisyonda yapılmaması gereken her şeyi yaptı, tam pozisyon bitti derken, dünyada çok az futbolcunun yapabileceği işlerle ikinci golün asistine imza attı. Bölüm sonu canavarı mı, Gladyatör mü?
Daha sonra gelen değişiklikler oyuna Trabzonspor adına negatif etki etti. Trabzonspor kaliteli oyuncularının fark yaratan anlayışlarıyla sonuca gitti. Bu dakikadan sonra yapılacak şeyler yeni başlıyor Trabzonspor için. Önümüzdeki sezonlara da damga vuracak bir hanedanlık kurmak için aklı ve mantığı zamanında kullanarak geleceği inşa etmek. Bu noktada atılan adımların süreklilik arz etmesi, Trabzonspor'un gelecek nesillere bir borcudur.
REHA KAPSAL - KOLBASTI
Herkes bu maçı bekliyordu. Lider Trabzonspor'un kazanması halinde ipleri nerdeyse tamamen eline alacağı bir lig sürecine girilecekti. Bunun bilincinde olan en başta Trabzon taraftarı, tüm maç boyunca takımlarına yüksek enerji verdiler. Alınan galibiyetle saha içinde mücadele eden oyuncular kadar onların da emeği çok büyüktü.
İki takım arasında bu maçta birçok faktör ortaya çıksa da bunun en temeli böyle final niteliğindeki, önem derecesi yüksek maçlarda o baskıyı takım halinde oyuncuların saha içinde kaldırması gerektiği gibi o stres ve gerginliğin yaratacağı atmosferde performans vermeleri kolay değildir. Bu da farklı bir zihinsel dayanıklılık gerektirir. Trabzonsporlu oyuncuların tecrübeleriyle bu psikolojik üstünlüğü, Konyasporlulara göre daha iyi olduğundan saha içinde oynanan oyun dengesini de hemen hemen tüm 90 dakika Konyaspor'dan daha başarılı bir şekilde ortaya koydular.
Alınan 3 puanda bu fark çok önemliydi. Hamsik gibi takımın oyunu kontrol eden bir oyun aklının olmamasına rağmen savunmada Peres'in, stoper olarak iki sol ayaklı ve çok forma şansı bulmayan Denswil'le, devre arası gelen Puchacz, bu savunma düzeniyle birlikte yenilen golün haricinde nerdeyse hiç pozisyon vermemiş. Burada orta saha ve hücumdaki oyuncuların özellikle top rakipteyken, pozisyon sadakatini en iyi şekilde yerine getirmelerindendir. Kaldı ki ikinci golde yaptığı asist nerdeyse konsol oyunlarında görülen cinstendi.
'Visca demek şampiyonluk demek' son üç maçta attığı gollerle direkt katkısını, kalitesini ortaya da koydu. Trabzonspor yönetiminin devre arasında yaptığı hamlenin ne kadar doğru olduğu kanıtlandı. Yani şampiyonluk şansını hiç riske etmemek adına bu transferi de gerçekleştirmiş oldular.
Trabzon yöresine özel ve çok sevilen "kolbastı oyunu" vardır. Oyunun içeriği de giriş, gelişme, sonuç diye üçe ayrılır. Bu keyifli halk oyunu gibi Trabzonspor takımı da maçın giriş, gelişme, sonuç bölümünü mükemmel oynayarak hak ettiği bir üç puanı aldı. Artık hakkı olan şampiyonluk kupasını almak için bundan sonraki lig sürecini de matematiksel olarak ilan etmeyi bekleyecektir.