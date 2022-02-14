TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca yarım sezonluk maliyetini şimdiden çıkardı!

Bordo-mavili formayla çıktığı 5 maçta 4 gol atan Visca, tüm gollerini son 3 maçta kaydederek Başakşehir'de oynadığı dönem olan 2019 yılından sonra ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Visca, 2018-19 sezonu Ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

EN FAZLA GOL ATTIĞI İKİNCİ TAKIM Visca'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 9 golle Kasımpaşa iken, en çok gol attığı ikinci takım ise dün akşam itibarıyla 7 golle Konyaspor oldu. Ayrıca Süper Lig'de oynadığı son üç maçta çektiği altı şutun tamamında isabet sağlayan Visca, Başakşehir'de forma giyerken 2020 yılı ekim ayında oynanan Antalyaspor müsabakasından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında 2 gol birden kaydetti.