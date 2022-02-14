TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca yarım sezonluk maliyetini şimdiden çıkardı!

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor'un düellosuna bordo-mavililerin devre arası transferi Edin Visca golleriyle damgasını vurdu. 3 buçuk yılı bulan çabaların sonunda devre arasında Medipol Başakşehir'den transfer edilen yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
PUCHACZ KRAMPONUNU ÖPTÜ
Maç bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte kolbastı şova katılan ve galibiyetin tadını çıkaran Visca'ya, Puchacz ilginç bir şekilde teşekkür etti. Devre arasında transfer edilen, takıma çabuk adapte olarak kadro şansı bulan Tymoteusz Puchacz, 3 puanın sevinciyle galibiyetin mimarı Visca'nın sağ kramponunu öptü. İkilinin renkli görüntüleri ve Puchacz'ın samimi tavrı taraftarın beğenisini topladı.
3 YIL ARADAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Karşılaşmanın 13. dakikasında Cornelius, 67. dakikasında Nwakaeme'nin asistlerinde topu sol ayağıyla filelere gönderen Boşnak yıldız, şampiyonluk yarışındaki takımına 3 maçta 9 puan kazandırdı. Trabzonspor'un 23. haftada Galatasaray'a karşı 2-1, 24. hafta müsabakası olan Kasımpaşa'ya karşı 1-0 galip geldiği maçlarda 1'er golü bulunan Visca, Konyaspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı.