Şampiyonluk havası!

DÜN muhteşem taraftarının desteği ile şahlanan ve belki de sezonun en önemli galibiyetlerinden birine imza atan Trabzonspor, şampiyonluk havasına tam anlamıyla girmiş oldu. Süper Lig'de 25 karşılaşma sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik alan ve sadece 1 kez kaybeden Karadeniz devi, koşar adım mutlu sona ilerliyor. Karşılaşma sonunda hakeme itirazlarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kırmızı kart gördü.
DÜN muhteşem taraftarının desteği ile şahlanan ve belki de sezonun en önemli galibiyetlerinden birine imza atan Trabzonspor, şampiyonluk havasına tam anlamıyla girmiş oldu. Süper Lig'de 25 karşılaşma sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik alan ve sadece 1 kez kaybeden Karadeniz devi, koşar adım mutlu sona ilerliyor. Karşılaşma sonunda hakeme itirazlarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kırmızı kart gördü.
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