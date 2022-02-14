Haberler Trabzonspor Şampiyonluk havası!

Şampiyonluk havası!

Fırtına, 41 bin kişilik taraftarının önünde Visca'nın 2 golü ile kritik maçı aldı, puanını 60'a yükseltti. Bir maçı eksik Konyaspor ile puan farkını 12'ye çıkaran bordo-mavili takım, mutlu sona doğru koşuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Şampiyonluk havası!
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şahlanan, rekorları parçalayan ve liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet aldı. Karadeniz devi, takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir eşiği kazasız atlattı. Bu galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor. Çünkü puanını 60'a yükseltmeyi başaran bordo-mavililer, bir maçı eksik olan takipçisini de 48 puanda bıraktı.
DÜN muhteşem taraftarının desteği ile şahlanan ve belki de sezonun en önemli galibiyetlerinden birine imza atan Trabzonspor, şampiyonluk havasına tam anlamıyla girmiş oldu. Süper Lig'de 25 karşılaşma sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik alan ve sadece 1 kez kaybeden Karadeniz devi, koşar adım mutlu sona ilerliyor. Karşılaşma sonunda hakeme itirazlarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kırmızı kart gördü.
DİĞER
Son dakika: Cristiano Ronaldo yakınlarına anlattı! Futbolseverleri şaşkına çeviren karar…
Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak Boğaz yürüyüşünde bedava balık ekmek keyfi yaptı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor