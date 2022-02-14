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Müthiş destek

Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle uğurladıkları takıma maçta da harika şekilde destek verdi. Şehirde sabaha kadar kolbastı oynandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Müthiş destek
Lider Trabzonspor'un evinde Konyaspor'u konuk ettiği maçta inanılmaz bir tribün desteği vardı. Günün erken saatlerinde sokakları bordo-mavili renklere boyayan taraftarlar, takım otobüsünü meşaleler eşliğinde büyük bir kortejle stada kadar getirdiler. Karşılaşma boyunca da oyunculara müthiş bir destek verdiler. Top Konyaspor'a geçtiğinde kulakları sağır eden bir ıslık sesi yükseldi. Bordo-mavililere geçtiğinde ise tezahüratın desibeli yükseldi. 90 dakika sonunda gelen 3 puanla ise büyük coşku yaşandı. Şehir uyumadı. Kutlamalar sabaha kadar sürdü.
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