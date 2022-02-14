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Heyecana dayanamadı

Trabzonspor - Konyaspor mücadelesinin heyecanına bir bordo- mavili taraftar dayanamadı. 45 yaşındaki Eyüp Yusuf isimli taraftarın statta kalbi durdu. Hemen müdahale edilen taraftara kalp masajı yapıldı. Hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Heyecana dayanamadı
Trabzonspor - Konyaspor mücadelesinin heyecanına bir bordo- mavili taraftar dayanamadı. 45 yaşındaki Eyüp Yusuf isimli taraftarın statta kalbi durdu. Hemen müdahale edilen taraftara kalp masajı yapıldı. Hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı
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