Heyecana dayanamadı

Trabzonspor - Konyaspor mücadelesinin heyecanına bir bordo- mavili taraftar dayanamadı. 45 yaşındaki Eyüp Yusuf isimli taraftarın statta kalbi durdu. Hemen müdahale edilen taraftara kalp masajı yapıldı. Hastaneye götürüldü. Ancak kurtarılamadı. Kulüpten başsağlığı mesajı yayınlandı
Trabzonspor - Konyaspormücadelesinin heyecanına bir bordo-mavili taraftar dayanamadı. 45 yaşındakiEyüp Yusuf isimli taraftarın stattakalbi durdu. Hemen müdahale edilentaraftara kalp masajı yapıldı. Hastaneyegötürüldü. Ancak kurtarılamadı. Kulüptenbaşsağlığı mesajı yayınlandı