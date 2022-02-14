Akyazı yıkılmıyor

Lider Trabzonspor, Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nda tam anlamıyla puanları topluyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 343 günlük sürede evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu dönem de 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Fırtına evinde bu sezon 31 puan aldı.

SON 25 YILIN REKORUNU KIRDI

Bordo-mavililer, Konyaspor'u yenerek puanını 60'a çıkardı ve 25. haftalar itibarıyla son 25 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Karadeniz devi 1995-96 sezonunda 25 maçta 61 toplamıştı. 2010-11'de ise hanesine 57 puan yazdıran Fırtına rekoru dün kırdı.

BU SENE KUPA BİZİM OLACAK

Karadeniz devinin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. 25 yaşındaki eldiven, maç sonrası, "Bize muhteşem destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Konyaspor bizi takip ediyor ve kazanarak önemli bir galibiyet aldık" dedi.

AVCI KONYA'YA KAYBETMİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hocalık kariyeri boyunca Konyaspor'a karşı son mağlubiyetini 2007 yılında aldı. 15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu periyotta 12 galibiyet ve 8 beraberlik elde etmeyi başardı.