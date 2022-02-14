Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Işığı gördük!

Abdullah Avcı: Işığı gördük!

Teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk ışığını gördüklerini söymedi. Bordo-mavili hoca, "Gene büyük adımlar atıyoruz. Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek... Burada neden olduğunu, 'iyi ki Trabzon var' dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant, daha baskılı, çok isteyen bir görüntüde olmak istiyorduk. Böyle bir oyun vardı. İştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında" dedi. Avcı, Visca için de şunları söyledi: "Edin Visca Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. O da bizi tercih etti. Şampiyonluk için kalite şart, ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir puan farkı var, Visca'yı almayalım ama öyle değil."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı: Işığı gördük!
Teknik direktör Abdullah Avcı, şampiyonluk ışığını gördüklerini söymedi. Bordo-mavili hoca, "Gene büyük adımlar atıyoruz. Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek... Burada neden olduğunu, 'iyi ki Trabzon var' dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant, daha baskılı, çok isteyen bir görüntüde olmak istiyorduk. Böyle bir oyun vardı. İştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında" dedi. Avcı, Visca için de şunları söyledi: "Edin Visca Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. O da bizi tercih etti. Şampiyonluk için kalite şart, ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir puan farkı var, Visca'yı almayalım ama öyle değil."
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