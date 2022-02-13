Uğurcan çok farklı seviye

Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano meslektaşı Uğurcan Çakır'ı övdü. İtalyan eldiven "Türk olsam da fark etmezdi. Uğurcan'dan kaleyi alamazdım. O çok farklı bir seviye. Daha genç olsam belki onunla rekabet edebilirdim ama şu an zor. O çok beğendiğim bir kaleci" diye konuştu. Uğurcan'ın gelecekte adından çok söz ettireceğini söyledi.
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano meslektaşı Uğurcan Çakır'ı övdü. İtalyan eldiven, "Türk olsam da fark etmezdi. Uğurcan'dan kaleyi alamazdım. O çok farklı bir seviye. Daha genç olsam belki onunla rekabet edebilirdim ama şu an zor. O çok beğendiğim bir kaleci" diye konuştu. Viviano ayrıca, Uğurcan'ın gelecekte adından çok söz ettireceğini söyledi.