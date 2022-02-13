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Uğurcan çok farklı seviye

Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano meslektaşı Uğurcan Çakır'ı övdü. İtalyan eldiven "Türk olsam da fark etmezdi. Uğurcan'dan kaleyi alamazdım. O çok farklı bir seviye. Daha genç olsam belki onunla rekabet edebilirdim ama şu an zor. O çok beğendiğim bir kaleci" diye konuştu. Uğurcan'ın gelecekte adından çok söz ettireceğini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Uğurcan çok farklı seviye
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano meslektaşı Uğurcan Çakır'ı övdü. İtalyan eldiven, "Türk olsam da fark etmezdi. Uğurcan'dan kaleyi alamazdım. O çok farklı bir seviye. Daha genç olsam belki onunla rekabet edebilirdim ama şu an zor. O çok beğendiğim bir kaleci" diye konuştu. Viviano ayrıca, Uğurcan'ın gelecekte adından çok söz ettireceğini söyledi.
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