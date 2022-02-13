Trabzonspor - Konyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu! "Şampiyonluk ışığı görünüyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı sonrası konuştu.



İşte o sözler...



"Gene büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Şunu mu söylesek, şampiyonluk ışığını görüyoruz galiba. 13 hafta kaldı, 12 puan fark var.

Bugün de şampiyonluk için büyük adımlardan birini attık. Artık ne diyebiliriz, belki artık pırıl pırıl bir şampiyonluk ışığı görünüyor.

Konyaspor'un bulunduğu yer harika. Buraya çalışarak ve özgüvenleri ile geldiler. Her bölgede çok iyi planları olan bir takım. Biz de bu planlara karşı iyi çalıştık. Bugün farka da gidebilirdik.

Bir taraftarımız heyecandan dolayı hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. Bütün aileye başsağlığı diliyorum. Taraftarımız sakin olsun, sabırlı olsun. Bunun sonu çok güzel olacak. Ricam bu."