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Trabzonspor Konyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Hamsik açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Hamsik hakkında yaptığı konuşmada, "Hamsik kendini iyi hissediyor. Isınmaya çıktı. Umarım ona bugün ihtiyacımız olmaz. Şu an bizimle beraber." ddi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 18:37
Trabzonspor Konyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Hamsik açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"Her geçen hafta desteklerini, enerjilerini artırarak devam ediyor taraftar... Belki de yarım saat içinde biletleri tükettiler. Bu güzel hikayeye önemli destek sağlıyorlar."

"Konyaspor, bir antrenör takımı. Boşuna burada değiller. Onları tebrik ediyoruz. Son derece iyi hazırlandık. Bu hikayenin sonuna doğru giderken, büyük adımları atmak istiyoruz."

"Hamsik kendini iyi hissediyor. Isınmaya çıktı. Umarım ona bugün ihtiyacımız olmaz. Şu an bizimle beraber."

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