Haberler Trabzonspor Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI İZLE📺 | Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? | Süper Lig 25. hafta

Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI İZLE📺 | Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? | Süper Lig 25. hafta

Trabzonspor-Konyaspor maçı CANLI - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Trabzonspor, kritik maçta sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Dev maç öncesi ev sahibi takımın 57, bir maç eksiği bulunan konuk ekibin ise 48 puanı bulunuyor. Bordo-mavililerde Bruno Peres kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Slovak yıldız Marek Hamsik'in maça kulübede başlaması beklenirken Konyaspor'da ise Ahmed Hassan'ın müsabakada forma giyebileceği ifade ediliyor. Futbolseverler, maç saati yaklaştıkça mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları... | TS Konya maçı canlı yayın bilgileri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 07:40
Trabzonspor Konyaspor maçı CANLI İZLE📺 | Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? | Süper Lig 25. hafta

🔗CANLI SKOR - Trabzonspor-Konyaspor maçını takip etmek için tıklayın!

📊Süper Lig puan durumunu görmek için tıklayın📊

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam, en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırlayacak. Bir maç eksiği olan Konyaspor'un 48 puanı bulunurken, bordo-mavililer ise 57 puan ile liderliğini sürdürüyor. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20'ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 11 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 64 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

📆TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor'u ağırlayacağı maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

📋TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi.

📌EVİNDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

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🟡SARI KART ALARMI🟡

Bordo-mavili takımda, kritik Konyaspor maçı öncesi Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftada oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

🔗CANLI SKOR - Trabzonspor-Konyaspor maçını takip etmek için tıklayın!

👉KONYASPOR'DA AHMED HASSAN DÖNÜYOR

Yeşil-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Hassan'ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Sokol Cikalleshi'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

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