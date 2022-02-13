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TRABZONSPOR HABERİ: Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başarılı eldiven paylaşımında, hedefe bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 22:47
TRABZONSPOR HABERİ: Uğurcan Çakır'dan şampiyonluk sözleri!

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ligdeki 2-1'lik Konyaspor galibiyeti sonrası bir paylaşım yaptı.

Başarılı eldiven, "Hedefe bir adım daha yaklaştık. Çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Az kaldı" ifadelerini kullandı.

Konyaspor karşılaşmasında vefat eden taraftar için de bir paylaşım yapan Uğurcan, "Tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Eyüp Yusuf'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim. Başımız sağolsun…" sözlerini kullandı.

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