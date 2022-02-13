Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Nwakaeme sözleri!

Trabzonspor'un Konyaspor galibiyeti sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, henüz kazanılmış bir şey olmadığını vurgularken Nwakaeme ile ilgili de "Nwakaeme'nin ikinci golde yaptıkları, dünyada eşine benzerine kolay rastlanmayacak bir asiste dönüştü." dedi.

İşte o sözler;

Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben bunlara katılmıyorum. 25. hafta oynadık, 14 hafta daha var, alınacak 42 puan daha var.

Bu bir ekip işidir. Bunu ne bir hocayla, ne bir başkanla ne de birkaç oyuncu ile sınırlayabilirsiniz. Biz yaklaşık bir buçuk senedir en ince ayrıntısına kadar inceledik.

En çok verim alabileceğimiz isimleri aldık. Ben bunu henüz bir başarı olarak görmüyorum. İyi gidiyoruz, planladığımız gibi gidiyoruz. Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. Hiç kimse bu işi ben daha çok biliyorum demiyor.

Nwakaeme'nin ikinci golde yaptıkları, dünyada eşine benzerine kolay rastlanmayacak bir asiste dönüştü.