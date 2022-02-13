Kouassi beton gibi bir adam

A SPOR'DA yorumculuk yapan futbol adamı Mahmut Alpaslan, Evrard Kouassi'yi geçmişte çok izlediğini ve beğendiğini söyledi. Alpaslan "Kouassi'nin Afrika'da çok maçını izledim. Beton gibi bir adam. Vurdu mu sen devrilirsin. Hücum hattının her tarafında oynuyor. Trabzonspor çok iyi bir futbolcu aldı" dedi. Kouassi kupada bir gol atmıştı.
A SPOR'DA yorumculuk yapan futbol adamı Mahmut Alpaslan, Evrard Kouassi'yi geçmişte çok izlediğini ve beğendiğini söyledi. Alpaslan "Kouassi'nin Afrika'da çok maçını izledim. Beton gibi bir adam. Vurdu mu sen devrilirsin. Hücum hattının her tarafında oynuyor. Trabzonspor çok iyi bir futbolcu aldı" dedi. Kouassi kupada bir gol atmıştı.