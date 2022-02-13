Haberler Trabzonspor Edin Visca: Taraftara teşekkür ediyorum!

Edin Visca: Taraftara teşekkür ediyorum!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyet gollerini atan Edin Visca, karşılaşmanın ardından taraftarlara teşekkür etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 21:22
Edin Visca: Taraftara teşekkür ediyorum!

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galibiyet gollerini atan Edin Visca, karşılaşmanın ardından taraftarlara teşekkür etti.

İşte o sözler;

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maça çok iyi hazırlandık. Konya da güçlü bir takım. Kolay olmayacağını biliyorduk. Taraftara da teşekkür ediyorum destekleri için. Mutluyum. Cornelius golde müthiş pas verdi. Tony aynı şekilde.

Benim için gol asist önemli değil, galibiyet önemli. Kazandık. Yolumuz daha uzun. Her hafta aynı ciddiyetle devam etmeliyiz.

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