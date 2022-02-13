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Cornelius’u hırs bastı

Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 11 defa fileleri sarsan Andreas Cornelius son 2 maçı ise boş geçmişti. Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları havalandıramayan Danimarkalı yıldız, Konyaspor'u gözüne kestirdi. İdmanlarda da bir hayli hırslı olan tecrübeli hücum oyuncusu 2 maçlık suskunluğunu bozmak istiyor. Takım arkadaşları ve Abdullah Avcı da ona bu konuda destek veriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Cornelius’u hırs bastı
Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 11 defa fileleri sarsan Andreas Cornelius son 2 maçı ise boş geçmişti. Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları havalandıramayan Danimarkalı yıldız, Konyaspor'u gözüne kestirdi. İdmanlarda da bir hayli hırslı olan tecrübeli hücum oyuncusu 2 maçlık suskunluğunu bozmak istiyor. Takım arkadaşları ve Abdullah Avcı da ona bu konuda destek veriyor.
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