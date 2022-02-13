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Bordo-mavi karnaval

Şehirde herkes Konyaspor maçını bekliyor. Taraftarlar özel pankartlar ve de dev bayraklar hazırladı. Müthiş bir atmosfer oluşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Bordo-mavi karnaval
Şampiyonluk yolunda lider Trabzonspor ile takipçisi Konyaspor'un Şenol Güneş Stadı'ndaki randevusu öncesinde şehirde heyecan büyük. Taraftarlar 4 saatte mücadelenin biletlerini tüketmişti. Ayrıca hazırlıklar da sürüyor. Tribünde daha etkin olmak için Borussia Dortmund'un meşhur 'sarı duvarını' örnek alan bordo-mavili taraftarlar özel pankartlar, dev bayraklar hazırladı. Maçta da top Konyaspor'a geçtiğinde kulakları sağır edecek ıslık sesi yükselecek. Fırtına meşin yuvarlağı ayağına aldığında ise tezahüratlarla desibel rekorları kırılacak.
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