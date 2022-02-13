Akyazı'da Visca esti! Trabzonspor Konyaspor : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de belki de sezonun en önemli maçı Akyazı'da oynandı. Lider Trabzonspor sahasında en yakın takipçisi Konyaspor'u ağırladı. Mücadele bordo mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller Edin Visca'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise Cikalleshi kaydetti.

Bu sonucun ardından Fırtına, en yakın rakibi Konyaspor'un maç fazlasıyla 12 puan önüne geçmiş oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kırmızı kart gördü.

KENT ŞÖLEN HAVASINA BÜRÜNDÜ

Kentin dört bir yanında hoparlörlerle Trabzonspor marşları çalınırken, oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Saatler öncesinden stadyuma gelen bordo mavili taraftarlar, maç saatini stat önünde müzik çalıp dans ederek bekledi. Şölen havasında başlayan karşılaşmaya taraftarların akın etmesiyle girişlerde izdiham oluştu. Trabzonspor kulübü ve taraftarlar, kapalı gişe oynanacak karşılaşma için tribünleri bayraklarla donattı.

COVİD-19'U ATLANAN AĞAOĞLU MAÇTA

10 gün önce Covid-19'a yakalandığı açıklanan ve karantinada olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun son testleri negatif çıktı. 24'üncü haftada oynanan Kasımpaşa maçına gelemeyen başkan Ağaoğlu, kapalı gişe oynanan Konyaspor mücadelesini yönetim kuruluyla birlikte stadyumda seyretti.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor yönetimleri maç öncesinde dostluk yemeğinde buluştu. Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşen yemeğin ardından İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e Başkan Ağaoğlu günün anısına plaket hediye edildi.



42'NCİ KARŞILAŞMA

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada 2-2'lik skorla berabere kalan rakipler, bugün çıktıkları 42'nci karşılaşmada 3 puan almak için mücadele etti. Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 41 lig maçında, bordo mavililer 20 kez, Konyaspor ise 10 kez galip geldi. Her iki takım 11 karşılaşmadan ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

AKYAZI'DA YILDIZLAR SAHADA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Altaş Denizlispor karşısında az süre forma giyen ve takıma yeni katılan oyunculara şans veren teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü zorlu İttifak Holding Konyaspor karşısına yıldız oyuncularını sahaya sürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşısında kart cezalısı olan Bruno Peres'in yerine sağ bekte Dorukhan Toköz'e yer verdi. Haftalardır yeşil sahadan uzak kalan Marek Hamsik de ağrılarının azalması nedeniyle bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Yıldız oyuncu, teknik direktörü Abdullah Avcı'dan görev bekledi.

HÜSEYİN YİNE KADRO DIŞI

Trabzonspor'da 22'nci haftada oynanan GZT Giresunspor maçında tepki gören ve kadro dışı kalan Hüseyin Türkmen bugünkü karşılaşmanın kadrosunda da yer almadı. Türkmen, ligde oynanan Galatasaray ve Kasımpaşa maçında da forma giyememişti.