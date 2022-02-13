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Yönetimden taraftara Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor'da beklenen haber geldi. Yönetim, taraftarın sevgilisi Nwakeme için harekete geçti. Bordo mavililerde Konyaspor maçı sonrası Nijeryalı sol kanat görüşme odasına giriyor. 2+1 yıllık resmi kontrat imzalanacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Yönetimden taraftara Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor'da camia Konyaspor maçına kenetenmiş durumda. Yönetimin ekstra gündemi ise Anthony Nwakaeme. Nijeryalı yıldız menajerlerini devreden çıkararak bordo-mavililer ile anlaşmaya varmıştı.

Yönetimden taraftara Nwakaeme müjdesi!

32 yaşındaki futbolcu bu aşamada menajerini şehre çağırarak evrak işlerinin tamamlanmasını istemişti. Şimdiden kulübün efsanelerinden olan Nwakaeme ile ilgili görüşmeleri başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat yürütecek.

Yönetimden taraftara Nwakaeme müjdesi!

Kısa süre içinde 'Sihirbaz' lakaplı büyük yeteneğin Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.

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