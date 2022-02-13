Yönetimden taraftara Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor 'da camia Konyaspor maçına kenetenmiş durumda. Yönetimin ekstra gündemi ise Anthony Nwakaeme. Nijeryalı yıldız menajerlerini devreden çıkararak bordo-mavililer ile anlaşmaya varmıştı.

32 yaşındaki futbolcu bu aşamada menajerini şehre çağırarak evrak işlerinin tamamlanmasını istemişti. Şimdiden kulübün efsanelerinden olan Nwakaeme ile ilgili görüşmeleri başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat yürütecek.