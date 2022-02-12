Yıldızlar dönüyor

Uğurcan Çakır, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Nwakaeme, Visca, Djaniny ve Hamsik... 9 as oyuncusunu kupadaki Denizlispor maçında kadroya almayan teknik direktör Abdullah Avcı, yıldızları pazar gününe sakladı. Trabzonspor'un kilit isimleri, Konyaspor mücadelesinde geri dönüyor. Kupa karşılaşmasının olduğu gün, özel hoca eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışan yıldızlar, Akyazı'daki kritik 90 dakikada Avcı'nın en büyük kozu olacaklar. Ligde gerçek 11'ine dönmeye hazırlanan Abdullah hoca, kanatlarda Nwakaeme ile Visca'yı görevlendirecek.