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Yıldızlar dönüyor

Denizli maçında oynamayan Uğurcan, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Nwakaeme, Visca, Djaniny, Konyaspor sınavında forma giyebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Yıldızlar dönüyor
Uğurcan Çakır, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Nwakaeme, Visca, Djaniny ve Hamsik... 9 as oyuncusunu kupadaki Denizlispor maçında kadroya almayan teknik direktör Abdullah Avcı, yıldızları pazar gününe sakladı. Trabzonspor'un kilit isimleri, Konyaspor mücadelesinde geri dönüyor. Kupa karşılaşmasının olduğu gün, özel hoca eşliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışan yıldızlar, Akyazı'daki kritik 90 dakikada Avcı'nın en büyük kozu olacaklar. Ligde gerçek 11'ine dönmeye hazırlanan Abdullah hoca, kanatlarda Nwakaeme ile Visca'yı görevlendirecek.
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