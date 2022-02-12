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Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, Konyaspor'a karşı kariyerinde çıktığı 20 maçın sadece birini kaybetti. Bordo mavili hoca 15 yıllık bu müthiş seriyi devam ettirmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da, Konyaspor maçı öncesi en büyük koz, Abdullah Avcı olarak ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor yarın saat 19.00'da Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordomavililer 57 puanla liderlik koltuğunda.

Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

Büyük bir taktik savaşa sahne olması beklenen müsabakada oyuncu performanslarının yanı sıra teknik direktör tercihleri de ön plana çıkacak. Karadeniz devinin en büyük kozlarından biri Abdullah Avcı olacak. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Konyaspor'a karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

TEK YENILGI 2007 SENESİNDE
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi.

Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Başarılı hoca, Fırtına'nın başında Konyaspor ile oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz devi yarın sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk koşusuna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda bordo-mavili takımın başında 24. haftalar itibarıyla muhteşem istatistikler elde etti. Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi. Attığı 42 gole karşılık 17 defa rakiplere geçit verdi. 57 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.37'lik puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, önemli işlere imza attı. TFF Süper Kupa Finali'nde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, kulüp düzeyindeki 16 yıllık teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kaldıran başarılı hoca, bu sezon da şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Ayrıca Fırtına ile çıktığı 63 maçta 2.13'lük puan ortalaması ile de istatistikleri parçaladı.

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