Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

15 yıldır rakibiyle oynadığı maçları kaybetmeyen deneyimli çalıştırıcı bu maçlarda 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Başarılı hoca, Fırtına'nın başında Konyaspor ile oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz devi yarın sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk koşusuna devam etmek istiyor.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda bordo-mavili takımın başında 24. haftalar itibarıyla muhteşem istatistikler elde etti. Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi. Attığı 42 gole karşılık 17 defa rakiplere geçit verdi. 57 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.37'lik puan ortalaması elde etti.