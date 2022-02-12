Trabzonspor'un Konyaspor'a en büyük kozu Abdullah Avcı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor yarın saat 19.00'da Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordomavililer 57 puanla liderlik koltuğunda.
Büyük bir taktik savaşa sahne olması beklenen müsabakada oyuncu performanslarının yanı sıra teknik direktör tercihleri de ön plana çıkacak. Karadeniz devinin en büyük kozlarından biri Abdullah Avcı olacak. Avcı, teknik adamlık kariyerinde Konyaspor'a karşı sadece bir maçta mağlubiyet yaşadı.
TEK YENILGI 2007 SENESİNDE
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor'a 7 Ekim 2007'de rakip olduğu ilk maçı kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında çıktığı maçlarda ise rakibine yenilmedi.