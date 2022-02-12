Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci!

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma da bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda ayrı kalan Marek Hamsik, uzun bir aradan sonda Konyaspor maçı öncesi ilk kez takımla çalıştı. Bu oyuncunun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine teknik direktör Abdullah Avcı'nın son değerlendirmeden sonra karar vereceği öğrenildi.



