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Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Bordo-mavililerin Slovak yıldızı, uzun bir aradan sonra bu maç öncesi takımla birlikte çalıştı. Hamsik ile ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:09
Trabzonspor'da Marek Hamsik sevinci!

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma da bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda ayrı kalan Marek Hamsik, uzun bir aradan sonda Konyaspor maçı öncesi ilk kez takımla çalıştı. Bu oyuncunun karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine teknik direktör Abdullah Avcı'nın son değerlendirmeden sonra karar vereceği öğrenildi.


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