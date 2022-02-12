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SPOR HABERİ - Akyazı şova hazırlanıyor! Trabzonspor Konyaspor maçı...

Spor haberi... Akyazı'da çıktığı son 18 mücadelede mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi Trabzonspor Konyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın biletlerini kısa sürede bitirirken, Medical Park Stadyumu'nda bir şölen havasının esmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 14:10
SPOR HABERİ - Akyazı şova hazırlanıyor! Trabzonspor Konyaspor maçı...

Geçen sezondan bu yana Akyazı'da çıktığı son 18 lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor 'un yarın en büyük itici gücü, taraftarı olacak. Bordo- Mavili futbolseverler, Konyaspor karşılaşmasının biletlerini çıktığı gün 4-5 saat içinde bitirirken, statta 40 binden fazla taraftar takımı destekleyecek, adeta derbi atmosferi yaşanacak.

Kulüp de tribünlere yüzlerce irili ufaklı bayrak dağıtmayı planlıyor. Kısacası Akyazı'da şölen hazırlığı var. Başlama düdüğünün ardından tüm bayrakların kale arkasındaki tribünlerde toplanması bekleniyor.

Öte yandan Kasımpaşa maçında ceza alan VIP Platinum B Blok'taki taraftarların biletlerinin devri için Trabzonspor'un yetkilileri harekete geçti. Ceza alan taraftarlar, Konyaspor maçında koltuklarını kulüp aracılığıyla devredecekler, böylelikle statta boşluk kalmayacak.

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