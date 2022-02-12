Akyazı’da bir başka

Fırtına, bu sezon taraftarı önünde yenilgi yüzü görmezken, Akyazı'daki son 7 lig maçında sadece 1 gol yedi. Söz konusu periyotta Gaziantep FK'yı 3-0, Adana Demirspor'u 2-0, Hatayspor'u 2-0, Malatyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı da yine 1-0'lık skorlarla geçen bordo-mavililer, Başakşehir ile 0-0, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına, geçen sezondan bu yana ise evinde 15 maçtır kaybetmiyor.

CEZALI OLAN MAÇ BİLETLERİNİ DEVREDECEK

Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki tribün olayları nedeniyle Batı Alt Tribünü VIP Platinium B'deki taraftarlar blok halinde ceza almıştı. Bu nedenle Konya sınavına gelemeyecek taraftarlar kulübe ulaşarak biletlerinin devredilmesini istedi. Passolig ile yapılan görüşmelerin ardından da biletlerin devrine onay verildi.



Yönetim ile taraftarlar arasındaki organizasyonla tribünlerde görsel bir şölen havası oluşturmak için bayrak dağıtılacak. Taraftarların birlikte hareket etmesi ve tribün baskısının daha yoğun bir şekilde hissettirilmesi amaçlanıyor.