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Trabzonspor hedefi belirledi! Hem şampiyonluk hem kupa

Trabzonspor'da son dakika habreri... Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale çıkan Fırtına, Avcı yönetiminde istatistikleri parçalıyor. Şimdi gözler pazar günkü Konya maçına çevrildi. Öte yandan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında 2.11 gibi inanılmaz bir puan ortalaması yakaladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor hedefi belirledi! Hem şampiyonluk hem kupa

Süper Lig'de 24 hafta sonunda 57 puanla bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalayan Karadeniz devi, kupada da adını çeyrek finale yazdırdı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordomavililer, ligde 24 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, kupada 2 karşılaşmayı kazandı. Fırtına, tek yenilgisini ligin 16. haftasında Antalyaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla yaşadı.

FUTBOLCULAR SÖZ VERDI
Artık gözler lig ikincisi Konyaspor ile pazar günü oynanacak kritik Konyaspor maçına çevrilmiş durumda. Denizli karşılaşmasının ardından oyuncularını uyaran Avcı, "Biz kazanıyoruz ve bunun için gerçekten mücadele ediyoruz. Bu çok değerli. Artık bu galibiyeti unutun. Çünkü pazar günü Konyaspor ile karşılaşacağız. Çıkıp oynayacağımız ve 3 puan alacağız. Normal bir lig maçı olarak düşünün" dedi. Bordo-mavililer de tecrübeli hocalarına "Muhteşem taraftarımızın desteği ile gerekeni yapacağız. Kazanıp liderlikteki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Merak etmeyin" ifadesini kullandılar.
Yunus Emre SEL

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