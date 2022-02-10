Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen özür diledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi..

Bordo Mavililer rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

"HOCAMDAN VE CAMİADAN ÖZÜR DİLERİM"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen, "Giresunspor maçında yaşanmaması gerkene bir olay yaşandı. O anlık bir tepkiydi sadece. Hocamdan ve camiadan özür dilerim. Aileyiz ve eksiklerimizi beraber kaptıyoruz. İnşallah hep birlikte bu yolun sonunu görürüz. Bu golü uzun süredir bekliyordum. Eşime armağan ediyorum. Zor zamanlarda yanımdaydı..." ifadelerini kullandı.