Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen özür diledi

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Giresunspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına giden Hüseyin Türkmen, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Türkmen, taraftar ve camiadan özür diledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:08
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen özür diledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi..

Bordo Mavililer rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

"HOCAMDAN VE CAMİADAN ÖZÜR DİLERİM"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Türkmen, "Giresunspor maçında yaşanmaması gerkene bir olay yaşandı. O anlık bir tepkiydi sadece. Hocamdan ve camiadan özür dilerim. Aileyiz ve eksiklerimizi beraber kaptıyoruz. İnşallah hep birlikte bu yolun sonunu görürüz. Bu golü uzun süredir bekliyordum. Eşime armağan ediyorum. Zor zamanlarda yanımdaydı..." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Alemin Kıralı'nın Oben’i bikinili pozu ile "Artık yaz gelsin" dedi! Birsu Demir'in değişimi dudak uçuklattı!
SON DAKİKA: Buse Varol gemileri yaktı yüzükler çıktı boşanma kapıda! Alişan'ın boşanma açıklamasının ardından Buse'den dikkat çeken hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor