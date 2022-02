Kouassi resitali

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililer karşılaşmaya yedek ve genç oyuncularından kurulu bir onbirle çıktı. Hızlı başlayan Fırtına, henüz 8. dakikada öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlara gitti: 0-1. Beşinci turda Galatasaray'ı eleyen Denizlispor golden sonra ataklarını sıklaştırdı.



KUPADA DA YOLA DEVAM EDİYOR

Ev sahibi ekip 58'de eşitliği sağladı. Erdal'ın ortaladığı topu Mustafa Çeçenoğlu arka direkte yere çarptırarak kaleye gönderdi. Erce'nin üstünden aşan top kale çizgisini geçti: 1-1. Beraberlik sonrası Bakasetas'ın oyuna girmesiyle tekrar üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor, 77'de Kouassi'nin hazırlanış olarak şık golüyle tekrar öne geçti: 1-2. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Trabzonspor çeyrek finale çıktı. Denizlispor ise kupadan elendi.



HIZLI, ÇEVİK VE FIRSATÇI

Bordo-mavili takımın Çin'in Wuhan takımından transfer ettiği Jean Kouassi ilk maçında tam not aldı. İlk 11'de sahaya çıkan Fildişili, sürati ve driplingleriyle göz doldurdu. Enis çıkınca forvete geçen Kouassi'nin 69'da attığı gol ofsayta takıldı. Başarılı isim, 77'de bir kez daha ağları sarstı ve takımına turu getirdi.