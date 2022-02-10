"Kazanmaya alışacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kupalar sürprize açıktır. Denizli, bundan önceki turda Galatasaray'ı eledi. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Oyun iyi başladı. Topa sahip olduk. Duran toptan golümüz geldi. Ondan sonra ilk yarı detaylarda tıkanıklıklar oldu. Rakip hataya zorlamaya çalışan bir takım. Enteresan bir gol yedik. Ama sonra oyunun içinde kalmaya çalıştık. İlk defa Kouassi oynadı. Performansı bizi memnun etti. İlk 8'e kaldık. Kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyoruz. Şimdi bu sayfayı kapatacağız. Konyaspor'a hazırlanacağız. Bizim için sıradan bir lig maçı" dedi.



GELECEĞE YATIRIM YAPTIK

Abdullah Avcı, genç transferleri gelecek sezonu düşünerek yaptıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Öncelikle hedefimiz şampiyonluk. Transfer yatırımlarımızı önümüzdeki sene konuşmak daha iyi olur. Genç oyuncular... Gelecek sezon kurallar değişeceği için kimler oynayacak, kimler yarışacak? Bir sürü parçalar var. Bugün Enis'e fırsat çıktı. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.