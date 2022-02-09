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Hamsik: Oynamak istiyorum

Slovak futbolcu kritik Konyaspor maçında forma giyebilmek için antrenman temposunu artırmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Hamsik: Oynamak istiyorum
Sakatlığı nedeniyle son iki Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyen Marek Hamsik, pazar günkü Konya-spor maçı öncesi antrenman temposunu artırmaya başladı. Arka alt adalesinde ağrısı bulunan 34 yaşındaki orta saha önceki gün teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak, sahada olmak istediğini iletti. Son karşılaşmalarda oynamadığı için üzgün olan tecrübeli ismin sağlık ekibinin verdiği bilgilere göre de sakatlığı önemli oranda geçti. Hamsik'in maç gününe kadar tamamen hazır hale geleceği belirtiliyor.
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