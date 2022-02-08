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Yılın maçı kapalı gişe

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un en yakın takipçisi Konyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 4 saat içinde tüm biletler tükendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Yılın maçı kapalı gişe

Süper Lig'de zirveyi ilgilendiren mücadelede bordo- mavililer, 13 Şubat Pazar günü 19.00'da ikinci sıradaki Konyaspor'u konuk edecek. Fırtına 1 maç fazlasıyla en yakın takipçisinin 9 puan önünde yer alıyor. 21. haftadaki Başakşehir- Konyaspor maçı, yeşil-beyazlı ekibin stoperi Ahmet Çalık'ın trafik kazasında yaşamını yitirmesi sonrasında ertelenmişti. Trabzonspor taraftarı bu önemli mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri öğlen saatlerinde satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarlar adeta kapıştı. Sadece 4 saat içinde tüm biletler tükendi. Şenol Güneş Stadı bu pazar bir kez daha bordo-mavi karnavala ev sahipliği yapacak.

KOMBİNENİ DEVRET
Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa maçına 37.588 bilet satmıştı. Stada 29.348 kişi girmişti. 8.240 biletli veya kombineli taraftar maça gelmemişti. Yönetim Konyaspor maçında aynı tabloyu görmemek için "Kombineni kulübe devret" projesini aktif hale getirdi. Maça gelemeyecek olanlar kombinelerini 1 maçlığına kulübe devrecekler. Böylece yerleri boş kalmayacak

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