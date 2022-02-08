Puchacz yeniden doğdu

Karadeniz temsilcisinde sezonun ilk devresinde sol bekte 5 farklı isim forma giymişti. Abdullah Avcı devre arası gelmeden önce yönetime verdiği transfer listesinde mutlaka bir sol bek istediğini duyurmuştu. Trabzonsporlu idareciler de Union Berlin'den Tymoteuzs Puchacz'ı renklerine bağlamıştı. Sezonun ilk devresinde Bundesliga'da hiç forma giyemeyen Polonyalı futbolcu, Fırtına'ya çabuk alıştı. Puchacz, Giresunspor maçında sonradan oyuna dahil olmuştu. Son 2 maçta ise Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi oldu. Puchacz hem şehre hem de takıma çabuk alıştı. Son olarak kazanılan Kasımpaşa mücadelesinden sonra klasik hale gelen üçlüyü 22 yaşındaki sol bek çektirdi.



KİRALANMASI ÇOK İYİ KARAR

Polonya basını da Tymoteuzs Puchacz'ın Trabzonspor'daki performansını yakından takip ediyor. Polonya basınında, Kasımpaşa maçı sonrasında "Puchacz'ın Türkiye'ye kiralanması çok iyi bir karar olmuş. Trabzonspor'un yeni oyuncusuna üst üste ikinci kez 11 kadroda oynama şansı verildi,hatasız oynadı ve "Puszka" meslektaşları arasında bariz bir şekilde ortama alıştı" yorumu yapıldı.