Trabzonspor'da Emrehan Gedikli sevinci

Devre arası transfer döneminin şampiyonu olan Trabzonspor bir yandan liderliğini pekiştirirken diğer taraftan geleceğin kadrosunu kurmayı da sürdürüyor. Bordo-mavililer, Altınordu ve Bursaspor'dan aldığı gençlere bir yenisini daha ekledi. Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi renklerine bağladı. Fırtına böylece devre arasında 9. transferini gerçekleştirdi. 18 yaşındaki golcü için Alman ekibine 700 bin euro bonservis ödendi. Trabzonspor ara transfer dönemindeki 9. Transferini Bayer Leverkusen forması giyen Emrehan Gedikli'yi kadrosuna katarak yaptı. 4.5 yıllık imza atacak.

AY-YILDIZI SEÇECEK

Emrehan Gedikli, Alman Milli Takımı'nın U-15 ile U-19 arasındaki tüm kategorilerinde forma giydi. Bordomavili ekiple sözleşme imzalamasının ardından Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.

GELMEYİ ÇOK İSTEDİ

Karadeniz ekibinin son transferi olan Emrehan Gedikli için Leverkusen kapıyı 2.5 milyon euro'dan açmıştı. Ancak bordo-mavili renklere gönül veren 18 yaşındaki forvet transferinde diretince Alman ekibi fiyat kırdı.