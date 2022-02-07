Trabzonspor'da Edin Visca şov

Süper Lig'de şampiyonluğa baş koyan Trabzonspor devre arasında büyük bir transfere imza atmıştı. Yıllardır adı Üç Büyükler ile anılan Edin Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer böylece 'favori' olduğu ligde rakiplerine psikolojik üstünlük de sağladı. Bir devre arası transferi takıma maksimum ne kadar etki edebilirse Boşnak yıldız kısa sürede bu katkıyı sağladı. Önce yenik duruma düşülen Galatasaray deplasmanında attığı mükemmel gole Trabzonspor'a 3 puanı kazandırdı. Ardından da bu hafta Kasımpaşa'yı avladı.

SAVUNMA DA YAPIYOR

Edin Visca, Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluktan sonra Türkiye kariyerine bir büyük zafer daha eklemek istiyor. Bunun için Trabzonspor formasıyla elinden gelenin fazlasını yapıyor. Golleri ve asistleriyle tanınan 31 yaşındaki yıldız Kasımpaşa karşılaşmasında rakipleriyle girdiği 12 ikili mücadelenin 9'unu kazanmayı başardı. 5 top çalarak takımın bu kategorideki en yüksek sayısına ulaşan ismi de oldu. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı da tecrübeli futbolcunun takıma ve şehre kısa sürede alışmasından dolayı mutlu.

O ANI HiÇ UNUTAMAM

Edin Visca, Şenol Güneş Stadı'nda attığı ilk golden sonra büyük sevinç yaşadı. Duygularını mücadele sonrasında sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli hücum oyuncusu "Kendi seyircimiz önünde gol atmanın mutluluğunu anlatamam. Kazanmak çok önemliydi ancak bu gol de çok anlamlıydı. O an, hiç unutamayacağım anlardan biri olacak benim için" sözleriye heyecanını dile getirdi.

Edin Visca'nın kariyerinde 3 kupa bulunuyor. Başakşehir ile 1 Süper Lig şampiyonluğu, Zeljeznicar ile 1 Bosna Ligi şampiyonluğu ve 1 Bosna Kupası. Boşnak yıldız, Trabzonspor formasıyla bu sezon şampiyonluğa ulaşarak kupa sayısını 4'e çıkarmayı hedefliyor.