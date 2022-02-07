Trabzonspor haberleri: Fırtına Kaan Ayhan transferi için ısrarcı

Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Takvim'in derlediği habere göre bordo-mavili takım Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha yaparak oyuncunun transferi için son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.





