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Trabzonspor haberleri: Fırtına Kaan Ayhan transferi için ısrarcı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 57 puanlı lideri Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Bordo-mavililer özellikle stoper konusunda Kaan Ayhan'da ısrarcı... Fırtına, Kaan Ayhan için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmıştı. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor haberleri: Fırtına Kaan Ayhan transferi için ısrarcı

Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Takvim'in derlediği habere göre bordo-mavili takım Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha yaparak oyuncunun transferi için son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.


Trabzonspor haberleri: Fırtına Kaan Ayhan transferi için ısrarcı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Kaan Ayhan için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı. Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.

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