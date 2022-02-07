Trabzonspor haberleri: Emrehan Gedikli transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Genç yaşına rağmen Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in 3'üncü forveti durumunda yer alan ve sportif direktör Simon Rolfes'in takımda kalmasını istediği Emrehan Gedikli 'nin, "Trabzon'a gitmek ve Trabzonspor 'da oynamak istiyorum" isteğiyle birlikte Alman kulübünün gelecek yaz Transfer planlamasında yer alan Sardar Azmoun da devre arasında gerçekleşen transferiyle birlikte genç forvet de bordo mavili takımın yolunu tuttu.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO'DAN 700 BİN EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ

Almanya'da alt yaş milli takımlarında forma giyen, Leverkusen alt yapısında 58 maçta 56 gol atma başarısı gösteren Gedikli için Alman kulübü kapıyı 4 milyon Euro'dan açarken, ücret önce 2 milyon Euro seviyelerine düştü. 18 yaşındaki futbolcunun da takımından kolaylık istemesiyle birlikte oyuncunun da önünü açmak isteyen Leverkusen, Trabzonspor ile 700 bin Euro'ya anlaştı. Bordo mavili takım bu ücreti de 2 taksitle ödeyecek.