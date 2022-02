TRABZONSPOR HABERİ: Dorukhan Toköz'den şampiyonluk sözleri!

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Tokgöz, bordo-mavili kulübün medya bölümüne açıklamalarda bulundu. Futbolu iki yönlü oynamaya çalıştığını belirten Dorukhan Toköz, "Hem hücum hem ofans olarak elimden geldiğince takımıma katkı sağlamayı düşünüyorum ama her futbolcu iyi oynar kötü oynar, istediğini de yapamayabilir o gün iyi ve kötü günü vardır buna inanıyorum. Ne olur ise olsun elimden gelen tüm mücadeleyi verir. Son damlasına kadar kanımın savaşırım "dedi.



"TRABZONSPOR'UN BENLE İLGİLENDİĞİNİ ABDULLAH AVCI'DAN ÖĞRENDİM"

Trabzonspor'a gelmeden önce Avrupa planları olduğunu belirten Dorukhan, "Ben ilk başta menajerimle konuştuğumda Avrupa'ya gitmek istiyordum. Böyle bir planımız vardı ama Trabzonspor'un benle ilgilendiğini ilk Abdullah Avcı'dan öğrendim. Abdullah hoca beni aradığında konuştuk ve ben çok sevindim. Zaten Beşiktaş'tayken birlikte çalışmıştık. Sakatlanmıştım ama kısa sürdü. Yarım kalan bir hikayemiz vardı. Hocamın söylediği şeyler beni çok etkiledi. Böyle bir camiaya gelmeyi futbol şehrine gelmeyi reddedemedim. Bende zaten direkt buraya geldim" diye konuştu.



"İYİ BİR TAKIMDAŞLIĞIMIZ VAR"

Trabzon'da inanılmaz bir Trabzonspor sevdası olduğunu belirten Dorukhan, "İyi gitmemizin en iyi yönü takımdaşlık ve arkadaşlık. Milli takımda birlikte olduğum arkadaşlarım buradaydı. Trabzon'a ilk geldiğimde de beni Uğurcan karşıladı ve şehri birlikte gezdik. Aynı sitede oturuyoruz. İyi gitmemizin en önemli yönü takımdaşlık. Herkesin birbirine saygı duyması ve sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes birbirinin iyi futbolcu olduğunu biliyor. Elinden geleni yaptığını biliyor. Ortam olarak çok iyi, antrenmanlarımız ve tedavilerimiz tamamlandığında en az 1-2 saat kulüpte vakit geçiriyoruz. Sohbet ediyoruz. Yerli olsun yabancı olsun muhabbet ediyoruz. Bana kalırsa iyi gitmemizin nedenlerinden biri de çok iyi dostluk ve arkadaşlık. Ön planda olmadığı zaman bu kadar başarılı olamazsın ama bizde bu çok iyi" ifadelerini kullandı.



"MEVKİİ BENİM İÇİN ÇOK FARK ETMİYOR"

"Mevkii benim için çok fark etmiyor" diyen Dorukhan, "Tabiki her zaman bir ana mevkisi oluyor bir oyuncunun 6-8 numara oynuyorum. Hocam da oynatıyor. Peres ve Serkan'ın sakatlıkları vardı. Sağ beke ihtiyaç vardı ve ben oynadım. Daha önce de oynamıştım. Yarın başka bir mevkide ihtiyaç olursa oynarım. Çok fark etmiyor açıkçası. Sonuçta yüzde yüzünü vermek ve elinden geleni yapmak önemli. 8 numarada rahatım ama 6 numarada oynuyorum. Sağ bek stoper nerde ihtiyaç duyulursa elimden geleni yaparım" açıklamasını yaptı.



"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"

Dorukhan, şampiyonluk yolunda puan farkı var diye çok rahat hareket etmemeleri gerektiğini belirterek, "Biz şampiyon olduğumuzda puan farkını arkadan kapatıp gelen takımlar oldu ve gol averajıyla şampiyon olduklarını vurgulayan Dorukhan, "Ne olursa olsun biz kendimizi düşürmemiz gerekiyor. Puan farkı var diye çok rahat hareket etmememiz gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun arkadan gelen iyi takımlar var. Matematiksel olarak bitmeden şampiyon oldum diyemezsin. Biz bunun rehavetine kapılmadan son haftaya kadar 3 puan ala ala devam etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.



"VAR GELDİKTEN SONRA FUTBOL ADALETLİ OLMAYA BAŞLADI"

VAR geldikten sonra futbolun biraz daha adaletli olmaya başladığını belirten Toköz, "Futbol bence hatalar oyunu. Hakemler de hata yapabilir. O yüzden futbol hatalar oyunu. Herkesin hata yapmasına açık bir şey ama VAR geldiği zaman biraz adaletli olduğunu düşünüyorum en azından yanlış kararların düzeltilmesine bir sebep çıkıyor. O yüzden ben şu an gayet memnunum" şeklinde konuştu.