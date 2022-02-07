Trabzonspor Emrehan Gedikli transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Trabzonspor transferde durmuyor. Bordo-mavililer son olarak 18 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Genç futbolcu ile 4.5 yıllık anlaşma sağlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli arasında 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.