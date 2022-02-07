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Önce kupayı düşünün

Avcı maç sonunda öğrencilerini sıcağı sıcağına uyardı: Konya maçı önemli ama önce kupada Denizli maçı var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Önce kupayı düşünün
Karadeniz temsilcisi haftayı 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle tamamlarken camiada büyük bir sevinç hakim. Bordo-mavili futbolcular da bu büyük coşkuya katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise yoğun maratonda birçok önemli karşılaşmaya çıkacaklarını onlara hatırlattı. Deneyimli çalıştırıcı "Konyaspor maçı Süper Lig'deki geleceğimiz açısından çok önemli. Bunu biliyorum ancak Trabzonspor için her kupa çok önemli. O yüzden Konyaspor maçını unutun. Önce Denizlispor'a konsantre olmamız gerekiyor. Unutmayın Galatasaray'ı eleyerek buraya geldiler" ifadelerini kullandı.
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