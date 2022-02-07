Bruno Peres özür diledi

Kasımpaşa ile oynanan maçta hakeme önce itiraz ettiği ardından da alkışladığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Bruno Peres, soyunma odasında takım arkadaşlarını bekleyerek özür diledi.
Kasımpaşa ile oynanan maçta hakeme önce itiraz ettiği ardından da alkışladığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Bruno Peres, soyunma odasında takım arkadaşlarını bekleyerek özür diledi. Yaptığı davranıştan dolayı üzgün olduğunu belirten tecrübeli isim bu konudaki pişmanlığını da dile getirdi.