Zirvenin paşası

Trabzonspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Bordomavililer sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın golüyle devirerek, Süper Lig'de 9 puan farkla liderliğini sürdürdü. 6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boşnak yıldızın sol ayağıyla çektiği sert şutta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Fırtına maç boyunca önemli fırsatları da kullanamadı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz ekibi puanını 57'ye yükseltti. Trabzonspor haftaya sahasında takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

EYSSERİC DİREĞE

Son haftaların formda ekibi Kasımpaşa, Trabzonspor'u çok zorladı. Maç boyunca iyi mücadele eden İstanbul takımı zaman zaman pozisyonlar da buldu ancak Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Eysseric'in ikinci yarıda çektiği bir şutta ise top iki direğin birleştiği yere çarparak, oyun alanına geri döndü. 5 maçlık galibiyet serisi son bulan Kasımpaşa, 6 maç aradan sonra sahadan puansız ayrıldı. 27 puanda kalan lacivertbeyazlılar, önümüzdeki hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.

SARI IŞIK YANMADI

Kasımpaşa maçı öncesi 3'er sarı kartı bulunan Uğurcan Çakır, Siopis ve Bakasetas mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak cezalı duruma düşmekten kurtuldu. Üç oyuncu görev verilmesi halinde haftaya kritik Konyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.

DORUKHAN İLK ASİSTİNİ YAPTI

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, bordomavili forma ile ilk skor katkısını yaptı. Visca'nın golünün pasını veren 25 yaşındaki oyuncu, "İyi gidiyoruz. Hocanın hep söylediği bir söz var, iyi defans şampiyon yapar. Biz de bunu yaptık. Mutluyuz" dedi.