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Uğurcan 9. kez kapattı

Kaptan, kalesinde 4 kurtarış yaparak Paşa’ya geçit vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 06:50
Uğurcan 9. kez kapattı

Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa karşısında yine hatasızdı. Tecrübeli file bekçisi aradan önce oynanan Galatasaray derbisinde devleşmişti. Dün de özellikle ilk yarıda kalesine gelen 4 kritik topu kurtararak Kasımpaşalı oyunculara geçit vermedi.

İkinci yarıda Eysseric'in bir topu direkten dönerken, diğer pozisyonlarda hata yapmayan Uğurcan bu sezon ligde forma giydiği 23. maçta 9. kez kalesini kapattı. Çakır maçtan sonra arkadaşlarını kutlarken, formda Kasımpaşa'ya karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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