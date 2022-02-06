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Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'de açık ara farkla ligder durumda bulunan bodro mavililer, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı. Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, Edin Visca'nın golüyle maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Trabzon yerel gazeteleri, Edin Visca'yı manşetlerine taşıdı ve "Visca paşanın fermanıdır!" başlığı atıldı. İşte o manşetler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 13:50
Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo mavililer, müsabakadan 1-0'lık golüyle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

Trabzonspor'un ve maçın tek golünü, ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca kaydetti Boşnak yıldız attığı şık golle galibiyetin mimarı oldu.

Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

YEREL BASINDA 'ŞAMPİYONLUK' SESLERİ
Maç sonrası Trabzon yerel basını, Edin Visca'yı manşetlerine taşırken, şampiyonluktan bahsedildi. İşte Trabzon yerel basınından maçın yankıları ve o manşetler...

Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

"ŞAMPİYON TRABZON BURAYA"

Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

"PAŞASIN SEN TRABZON"

Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

"ŞAMPİYONLUK KOŞUSU"

Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

"VISCA PAŞANIN FERMANIDIR"

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