Trabzonspor'un Kasımpaşa galibiyetini yerel basın böyle yazdı: Visca paşanın fermanıdır!

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo mavililer, müsabakadan 1-0'lık golüyle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo mavililer, müsabakadan 1-0'lık golüyle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor'un ve maçın tek golünü, ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca kaydetti Boşnak yıldız attığı şık golle galibiyetin mimarı oldu.
YEREL BASINDA 'ŞAMPİYONLUK' SESLERİ
Maç sonrası Trabzon yerel basını, Edin Visca'yı manşetlerine taşırken, şampiyonluktan bahsedildi. İşte Trabzon yerel basınından maçın yankıları ve o manşetler...
"VISCA PAŞANIN FERMANIDIR"