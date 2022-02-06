TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - İKİ KLASİK Zeka, tüm bu anlayışların en belirleyici olanı desem çok da abartmış olmam aslında. Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında sergilediği oyunun özellikle ilk yarısına, Dorukhan'ın her şeyden önce sakinlik ve zeka gerektiren katkısı damga vurdu. Biraz zeka ve çabukluk, bizim ülkemizin futbol ikliminde eşleşmesi çok zor bir denge bozucu.

Diğer yandan Trabzonspor ön alanda pas çabukluğu ve zaman zaman ekstra preslerle rakibini hataya zorlayan klasik oyununu sergiledi. Kasımpaşa gibi özellikle ön alanda ligin en verimli oyuncu gruplarından birine sahip bir takım karşısında topu geri kazanabilme hızı Trabzonspor adına klasik ve kritikti.