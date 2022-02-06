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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın golüyle 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 07:43
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - İKİ KLASİK

Zeka, tüm bu anlayışların en belirleyici olanı desem çok da abartmış olmam aslında. Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında sergilediği oyunun özellikle ilk yarısına, Dorukhan'ın her şeyden önce sakinlik ve zeka gerektiren katkısı damga vurdu. Biraz zeka ve çabukluk, bizim ülkemizin futbol ikliminde eşleşmesi çok zor bir denge bozucu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Diğer yandan Trabzonspor ön alanda pas çabukluğu ve zaman zaman ekstra preslerle rakibini hataya zorlayan klasik oyununu sergiledi. Kasımpaşa gibi özellikle ön alanda ligin en verimli oyuncu gruplarından birine sahip bir takım karşısında topu geri kazanabilme hızı Trabzonspor adına klasik ve kritikti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Diğer bir klasikse Edin Visca'nın golüydü. Trabzonspor, çok iyi sezonlar geçirdiği yıllar dahil bu kadar belirleyici bir kanat oyuncusuna sahip olamamıştı. Bosnalı oyuncu Dorukhan'ın ezberleri bozan becerisi, zekası ve azmiyle sürüklediği pozisyonda futbol estetiği açısından usta işi bir gol attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Uyum sorununu iyiden iyide aşmış görünen Visca, sahadaki iki klasikten biriydi. İkinci yarı sahada yine iki klasik vardı. Trabzonspor'un düşen temposuyla beraber rakibin etkinliği ve Visca. Kasımpaşa, baskılı başladığı ikinci yarıda Fırtına'yı önce kısmen, sonra mütemadiyen kendi sahasına hapsetti. İstediği pozisyonları da üretti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu pozisyonlardan birinde top direkten döndü. Ki hemen ardından Trabzonspor'un lig boyu verdiği reaksiyonlardan biri geldi, birkaç saniye önce Trabzonspor kale direğinden dönen top, kontratakta Kasımpaşa kalesinde tehlike oldu. Özellikle Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor'a satışı sonrası kadrolarına kattıkları Mamadou Fall'ın sürüklediği ataklarda Trabzonspor savunmasını oldukça zorladılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Her iki takımın 10 kişi kaldığı anda anlaşılamayan iki şey vardı: Peres'in neden ilk sarıyı gördüğü ve daha sonra hakemi neden alkışladığı. Bu pozisyona direkt gözünün önündeyken müdahale edip Eysseric'e kart gösterse hakem bu krizi çok daha hafif şekilde geçirebilirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı olarak kendi sahasında oynadığı maçlarda sebepsiz yere kayırılmayarak bir kez daha öncü oluyor Türk futbolunda.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - YOLA DEVAM

Milli Takım arasından sonra lider Trabzonspor'un bıraktığı yerden devam etmesi, özellikle puan avantajını koruması için Kasımpaşa karşısında alacağı galibiyet çok önemliydi. Bir de buna gelecek hafta en yakın takipçisi Konyaspor ile oynayacağı maç da eklendiğinde Trabzonspor ritim kaybetmeme adına kritik bir maça çıktı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Maçın ilk devresi bittiğinde skorbordda 1-0 yazıyordu. Ancak bordo-mavilier farkı daha da açacak pozisyonları harcadılar. Bu da rakibin kırılganlığını üzerinden atmasını ve oyuna tutunmasını sağladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İkinci yarı özellikle hem savunma dörtlüsünün alan boşaltıp orta alana kadar çıkması ancak prese katılmaması, Siopis ve Dorukhan'ın da onlara uyması sıkıntı oluşturdu. Top Kasımpaşa savunmasındayken presin doğru yapılmaması sebebiyle Trabzonspor geniş alanda rakibine birkaç defa yakalandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Prese giden oyuncular yüzde 100 ile hareket etmeyince Kasımpaşa baskıyı rahat kırdı. Oyun da Trabzonspor ceza sahası önüne yığıldı. Hücumda Nwakaeme tarafı çok kullanıldı. Puchacz iç koridordan ona alan yaratmak için koşular yaptı. Ancak sürekli Nwakaeme tarafından oynanınca Nijeryalı yıldız da fiziksel olarak düştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Edin Visca kanadı yeterince kullanılmadı. Oysa ki Visca hem yeteneği hem de kaliteli bir vuruşla attığı golle bir hayli moralliydi. Nedense o kanat yeterince değerlendirilmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Visca, Nwakaeme gibi set hücumlarında çok olan bir oyuncu değil. Ancak ülke futbolunda savunma arkasına en iyi koşu yapan oyuncu. Trabzonspor bu opsiyonu daha fazla kullanmalıydı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un yine iki parçalı bir oyunu ortaya çıktı. Dörtlü savunma önünde iki tane orta saha oyuncusuyla 6'lı bir hat. Önde de 4'lü bir hücum hattı. Böyle kopukluk olunca hücumda rakip ceza sahası içinde fazla topla buluşamadılar. İkinci yarı üretkenliği ciddi manada düştü. Oyun kontrolünü de Kasımpaşa'ya vermiş oldular.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Tabii ki Hamsik, Bakasetas, Djaniny gibi oyuncuların eksikliği hissedildi. Buna Edgar Ie gibi atletik bir stoperin eksikliğini de ekleyebiliriz.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Trabzonspor sıkıntılı bir ikinci devre oynasa da 3 puanı kazandı. Liderliğini ve Konyaspor ile arasındaki puan farkını korudu. Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda aldıkları galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmesini bildi.

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